أدبي الأحساء يستضيف اللواء ركن شامي الظاهري

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الأحساء

ضمن برنامج نادي الأحساء الأدبي الصيفي (صيفي .. ثقافي) وبالتعاون مع منتدى الخبرة السعودي يستضيف النادي مساء الأربعاء السابع من ذي القعدة الجاري العاشر من شهر يوليو ٢٠١٩م بمقر النادي الخبير العسكري المحلل الاستراتيجي اللواء ركن دكتور شامي الظاهري عضو منتدى الخبرة السعودي في محاضرة عن ( عاصفة الحزم وأثرها في تقوية وتعزيز الأمن الوطني السعودي والعربي.

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يدير المحاضرة الدكتور نافل بن غازي النفيعي الخبير الاستراتيجي الباحث الباحث الاجتماعي ، وقد وجه النادي الدعوة عبر موقعه الالكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه المحاضرة تأتي في سياق برنامج النادي الإثرائي الصيفي الذي يستمر حتى نهاية الإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠هـ والدعوة عامة للجميع .