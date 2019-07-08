- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أدبي الأحساء يستضيف اللواء ركن شامي الظاهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أدبي الأحساء يستضيف اللواء ركن شامي الظاهري
متابعات الخليج 365 - الأحساء
ضمن برنامج نادي الأحساء الأدبي الصيفي (صيفي .. ثقافي) وبالتعاون مع منتدى الخبرة السعودي يستضيف النادي مساء الأربعاء السابع من ذي القعدة الجاري العاشر من شهر يوليو ٢٠١٩م بمقر النادي الخبير العسكري المحلل الاستراتيجي اللواء ركن دكتور شامي الظاهري عضو منتدى الخبرة السعودي في محاضرة عن ( عاصفة الحزم وأثرها في تقوية وتعزيز الأمن الوطني السعودي والعربي.
يدير المحاضرة الدكتور نافل بن غازي النفيعي الخبير الاستراتيجي الباحث الباحث الاجتماعي ، وقد وجه النادي الدعوة عبر موقعه الالكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن هذه المحاضرة تأتي في سياق برنامج النادي الإثرائي الصيفي الذي يستمر حتى نهاية الإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠هـ والدعوة عامة للجميع .
كانت هذه تفاصيل خبر أدبي الأحساء يستضيف اللواء ركن شامي الظاهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.