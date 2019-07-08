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توضيح من الجوازات بشأن تمديد التأشيرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أن تمديد التأشيرات ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص وزارة الخارجية.
وأضافت الجوازات، أن تمديد التأشيرات من اختصاص وزارة الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عنها.
جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حيث قالت: “أهلاً بك، ليس من اختصاص إدارة الجوازات تمديد التأشيرات، يرجى مراجعة وزارة الخارجية للإفادة. نشكر تعاونكم”.
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