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2019-07-08 أمير الرياض بالنيابة يزور موسكو اليوم متابعات الخليج 365 -واس يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم، بزيارة رسمية إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، استجابة لدعوة نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف.

ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والمكانة الدولية التي تحظى بها المملكة وروسيا.

وبين أن زيارة سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة تأتي استكمالاً للتطلع المثمر وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات المتعددة مع المسؤولين والاطلاع على الجوانب التقنية والتطويرية في المجالات المتعددة، مشيراً إلى أن موسكو عاصمة روسيا الاتحادية أكبر مناطقها سكانا، حيث يقطنها قرابة 13 مليون نسمة.

وأشاد الدكتور قرملي بمستوى التفاهم المؤسسي بين البلدين وفرص الاستثمار الواعدة التي تعززها رؤية المملكة 2030.









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