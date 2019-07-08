2019-07-08

موعد انطلاق الخيمة السياحية الأولى بأحد رفيدة.. أمسيات وجوائز يومية

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أحد رفيدة والجهات الخيرية المشاركة عن إقامة الخيمة السياحية الأولى بمحافظة أحد رفيدة بموافقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله وبمتابعة من محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب بن ناصر المتعب.

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وتنطلق الخيمة السياحية الأولى في أحد رفيدة ( رجالية – نسائية – أشبال ) بداية من ٩ / ١١ /١٤٤٠ هـ إلى ١٨ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وتحتوي الخيمة السياحية الأولى على محاضرات دينية وأمسيات شعرية وثقافية وإنشادية وبرامج توعوية وبرامج ثقافية وسحوبات يومية على جوائز قيمة حيث سيكون موقع الخيمة بجوار دوار الملك عبدالله يسار الطريق المؤدي إلى مدينة أبها.