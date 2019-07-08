المؤسسة العامة للتقاعد تطلق مسارا خاصا للمتقاعدين بمطار القريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس- الرياض أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع مطار القريات مسارا خاصا لخدمة المتقاعدين من أجل تسريع إجراءات السفر المقدمة لهم في المطار. Advertisements تأتي هذه الخطوة تعزيزا لتعاون المؤسسة مع الجهات الصديقة، وامتدادا لمبادرات المؤسسة في تقديم خدمات مميزة لعملائها، تحقيقا لاستراتيجيتها 2022. حضر تدشين المسار مدير مطار القريات رواف الكويكبي، ومدير فرع المؤسسة بمنطقة الجوف بندر الرويلي، ومدير فرع المؤسسة بمحافظة القريات حسام البلوي. يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد دشنت مسارات عدة للمتقاعدين في مختلف مطارات المملكة، سعيا لراحتهم، التي نالت استحسان عملاء المؤسسة والمسافرين.



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