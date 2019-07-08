محمد بن مسعود - الدمام - أبا الخيل: مَن لديه معلومات التواصل على مركز بلاغات العنف بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عمليات التحري عن حقيقة واقعة تعنيف فتاة بعد تداول فيديو عنها في مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، من لديه معلومات عن حالة عنف؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919. "التنمية الاجتماعية" تتحرى عن واقعة تعنيف فتاة وتدعو للإبلاغ عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-08 بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عمليات التحري عن حقيقة واقعة تعنيف فتاة بعد تداول فيديو عنها في مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، من لديه معلومات عن حالة عنف؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919. Advertisements 08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 11:40 AM أبا الخيل: مَن لديه معلومات التواصل على مركز بلاغات العنف أبا الخيل: مَن لديه معلومات التواصل على مركز بلاغات العنف بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عمليات التحري عن حقيقة واقعة تعنيف فتاة بعد تداول فيديو عنها في مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، من لديه معلومات عن حالة عنف؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919. ، "التنمية الاجتماعية" تتحرى عن واقعة تعنيف فتاة وتدعو للإبلاغ ،

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