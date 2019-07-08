، في جلسته الـ 51 .. "الشورى" يعدل نظام الكليات العسكرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بدراسة دمج هيئتَي الصادرات السعودية والتجارة الخارجية

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على تعديل الفقرة ( أ ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 50) وتاريخ 1397/7/13 هـ.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام العسكري للنظام (بيدو) للملاحة الفضائية بين وزارة الدفاع وهيئة تطوير المعدات في الصين.

وطالب هيئة تنمية الصادرات، بتكثيف نشاطها المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية، وإطلاع المصدرين السعوديين عليها وكذلك بتضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عمّا تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية, والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها، والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم بشأنها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها , واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية، إضافة إلى دراسة دمج هيئتَي الصادرات السعودية وهيئة التجارة الخارجية في هيئة واحدة.

وطالب المجلس، وكالة الأنباء السعودية، بتعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها.