، هزة أرضية شعر بها سكان الكويت .. وزلزال يضرب غرب إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المساحة الأمريكية": وقع على بُعد 84 كيلو متراً شرقي مدينة الأهواز

شعر سكان الكويت، صباح اليوم الإثنين، بهزة أرضية خفيفة لم تتجاوز مدتها بضع ثوان، فيما ضرب زلزال أكثر شدة، منطقة في غرب إيران.

وأوضح مدير الشبكة الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت، عبدالله العنزي؛ أنه في الساعة العاشرة، من صباح اليوم الإثنين، ضرب زلزال قوته تبلغ 5.9 على مقياس ريختر، منطقة غرب إيران بعمق يبلغ 10 كيلو مترات، وعلى بُعد 265 كيلو متراً من الكويت.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في غضون ذلك، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً وقع على بُعد 84 كيلو متراً شرقي مدينة الأهواز في إيران، يوم الإثنين.

ولم ترد تقارير على الفور بشأن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا من جرّاء الزلزال الذي ضرب إيران، بحسب "رويترز".