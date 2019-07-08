، شاهد من الدلم .. "نصب السيارات" تستهوي الشباب بمشاركة 60 مركبة ،

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تفاعل عدد كبير من الشباب مع مسابقة "نصب السيارات" بنادي الحي بمتوسطة الإمام محمد بن عبدالوهاب في محافظة الدلم ضمن برامج "إجازتي 4".
وشهدت المسابقة مشاركة مئات الشباب بـ 60 سيارة وسط تنافس احتضن وقت فراغهم، معبّرين عن شكرهم للقائمين على المسابقة لتحقيقهم هواية الشباب وتنمية مهاراتهم والنزول عند رغباتهم واستثمار طاقاتهم.
من جهته، قال قائد النادي سعود بن سعد الدخيني؛ لـ "الخليج 365"، إن المسابقة تهدف للدخول في عالم الشباب وتحقيق رغباتهم من خلال الاهتمام بمركباتهم وإيجاد منافسة تحفظ وقتهم وتغنيهم عن السلوكيات الخاطئة، مثل التفحيط وغيره من المخالفات المرورية الأخرى، كذلك نشر رسائل السلامة المروية والتقيد بتعليمات القيادة، كما تهدف المسابقة على تعرّف الشباب على برامج نادي الحي الأخرى التي قد تدفعهم للمشاركة فيها والاستفادة من البرامج والفعاليات التي ينظمها النادي لشتى شرائح المجتمع.
شاهد من الدلم .. "نصب السيارات" تستهوي الشباب بمشاركة 60 مركبةمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-07-08
تفاعل عدد كبير من الشباب مع مسابقة "نصب السيارات" بنادي الحي بمتوسطة الإمام محمد بن عبدالوهاب في محافظة الدلم ضمن برامج "إجازتي 4".
وشهدت المسابقة مشاركة مئات الشباب بـ 60 سيارة وسط تنافس احتضن وقت فراغهم، معبّرين عن شكرهم للقائمين على المسابقة لتحقيقهم هواية الشباب وتنمية مهاراتهم والنزول عند رغباتهم واستثمار طاقاتهم.
من جهته، قال قائد النادي سعود بن سعد الدخيني؛ لـ "الخليج 365"، إن المسابقة تهدف للدخول في عالم الشباب وتحقيق رغباتهم من خلال الاهتمام بمركباتهم وإيجاد منافسة تحفظ وقتهم وتغنيهم عن السلوكيات الخاطئة، مثل التفحيط وغيره من المخالفات المرورية الأخرى، كذلك نشر رسائل السلامة المروية والتقيد بتعليمات القيادة، كما تهدف المسابقة على تعرّف الشباب على برامج نادي الحي الأخرى التي قد تدفعهم للمشاركة فيها والاستفادة من البرامج والفعاليات التي ينظمها النادي لشتى شرائح المجتمع.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:31 AM
مسابقة شهدت تفاعلاً كبيراً .. و"الدخيني": تغنيهم عن سلوكيات خاطئة كالتفحيط
تفاعل عدد كبير من الشباب مع مسابقة "نصب السيارات" بنادي الحي بمتوسطة الإمام محمد بن عبدالوهاب في محافظة الدلم ضمن برامج "إجازتي 4".
وشهدت المسابقة مشاركة مئات الشباب بـ 60 سيارة وسط تنافس احتضن وقت فراغهم، معبّرين عن شكرهم للقائمين على المسابقة لتحقيقهم هواية الشباب وتنمية مهاراتهم والنزول عند رغباتهم واستثمار طاقاتهم.
من جهته، قال قائد النادي سعود بن سعد الدخيني؛ لـ "الخليج 365"، إن المسابقة تهدف للدخول في عالم الشباب وتحقيق رغباتهم من خلال الاهتمام بمركباتهم وإيجاد منافسة تحفظ وقتهم وتغنيهم عن السلوكيات الخاطئة، مثل التفحيط وغيره من المخالفات المرورية الأخرى، كذلك نشر رسائل السلامة المروية والتقيد بتعليمات القيادة، كما تهدف المسابقة على تعرّف الشباب على برامج نادي الحي الأخرى التي قد تدفعهم للمشاركة فيها والاستفادة من البرامج والفعاليات التي ينظمها النادي لشتى شرائح المجتمع.
، شاهد من الدلم .. "نصب السيارات" تستهوي الشباب بمشاركة 60 مركبة ،
المصدر : الخليج 365
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