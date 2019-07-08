، وزير التعليم يوجّه بترقية 4900 موظف وموظفة في عدد من المراتب الإدارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - من شاغلي المراتب العاشرة فما دون .. بهدف تحفيزهم وتعزيز دورهم في منظومة العمل

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بترقية 4900 موظف وموظفة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون، مؤكداً ضرورة العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزّز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرار ترقية 988 موظفاً وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة ستتم ترقيتهم من جميع المراتب، وستعلن أسماؤهم تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.