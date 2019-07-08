سيدة تفقد السيطرة على مركبتها وتصدم عدداً من السيارات بأحد أحياء الرياض (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس تسببت سيدة في حـادث مروري بحي المونسية بمدينة الرياض، إثر اصطدامها بعدد من السيارات المتوقفة أمام أحد صوالين الحلاقة، بعد فقدانها السيطرة على مركبتها.

وأوضح شهود عيان، وفقاً لـ "عاجل"، أنهم سمعوا صوت ارتطام عنيف ليجدوا مركبة تقودها سيدة اصطدمت بعدد من المركبات، مبينين أن السيدة كادت أن تقتحم صالون الحلاقة.

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وأضافوا أن السيارات المتوقفة تعرضت لبعض الأضرار وتدخل الموجودون للسيطرة على الموقف، وإنقاذ السيدة وشقيقتها التي كانت تجلس بجوارها في السيارة.