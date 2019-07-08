حشود باكية تُشيع ضحايا «فاجعة الرياض»

دبي - بواسطة محمد فارس دُفن بعد صلاة العصر اليوم الأحد، محمد شراحيلي وزوجته وأطفاله، بمقبرة النسيم، والذين قضوا في حادث مأساوي؛ بسبب انفجار مكيف غرفة النوم أثناء نومهم.

وأدت جموع كبيرة من المصلين صلاة الجنازة على المواطن شراحيلي وعائلته، في منظر أدمى القلوب على حد قول صديقه عبدالرحمن الخيري.

وقال عبدالرحمن الخيري لـ«عاجل»، إن الصدمة كانت سيدة الموقف أثناء الدفن، مُشيرًا إلى أن أقارب ووالد محمد بحالة صدمة قوية.

وتابع: «دفنوا الزوج والزوجة والطفلة بقبرين قريبين، ودُفن الطفلان الآخران بمقبرة الأطفال الأصغر من خمس سنوات».

ومن جانبه، أكد عبدالرحمن شراحيلي، شقيق المتوفى الذي فُقد هو وأسرته اختناقا بحي الفيصلية بسبب المكيف، في تصريحات لـ«عاجل»، أن الدفن تأخر حتى نهار اليوم؛ لانتظار شقيقه الأكبر الذي طلب منهم رؤية شقيقه قبل أن يواري الثرى.

وقال شراحيلي: «حاولنا فتح الباب أكثر من ساعتين؛ حيث كان مُغلقًا من الداخل بقوه ولم نستطع، ولقد تأخر الدفاع المدني بالوصول وقتا يتجاوز الساعتين (حسب حديثه) رغم قرب المنزل من مركز الدفاع المدني».

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فيديو من BBC Arabic