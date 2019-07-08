بينهم الملك سلمان.. صورة تجمع 4 من ملوك السعودية في إحدى المناسبات بالزلفي

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة جمعت 4 من ملوك المملكة، وهم الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله –رحمهم الله-، بالإضافة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إحدى المناسبات بالزلفي.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1980 (1401 هـ)، الملك خالد يتبادل أطراف الحديث مع أحد المواطنين، وعلي يمينه يجلس الملك فهد والملك عبدالله، فيما يقف الملك سلمان مبتسماً على يساره، والذي كان أميراً للرياض آنذاك.