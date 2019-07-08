بالصور: في ثاني أيام العزاء.. وفود دبلوماسية تعزي أمير الشرقية في وفاة والدته

استقبل أمیر المنطقة الشرقیة الأمیر سعود بن نايف في جدة مساء أمس (الأحد)، الوفود الدبلوماسية والأمراء والمواطنین، الذين قدموا للعزاء في وفاة والدته الأمیرة الجوھرة بنت عبدالعزيز بن مساعد، في ثاني أيام العزاء.

وحرص على تقديم العزاء كل من مستشار رئيس دولة الإمارات الشيخ سلطان بن حمدان بن حمد آل نهيان، وممثل أمير دولة الكويت الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح، والشيخ أحمد بن نواف الجابر الصباح، والشيخ ثامر بن علي صباح السالم، والشيخ عبدالله بن ناصر صباح الأحمد، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة. وشارك في استقبال المعزين الأمیر محمد بن نايف، والأمیر جلوي بن عبدالعزيز أمیر منطقة نجران، والأمیر عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلیة، والأمیر محمد بن سعود بن نايف.

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