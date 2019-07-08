تبرع شاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي صباح أمس (الأحد) بإحدى كليتيه لوالده، البالغ من العمر 65 عاماً، لينهي معاناته مع مرض الفشل الكلوي.
وظل المواطن صالح الزهراني، وفقاً لـ “سبق”، يعاني مدة 3 سنوات من الغسيل الكلوي، فضرب ابنه “كمال” ذو الـ 34 عاماً، أروع الأمثلة في البر والوفاء بتبرعه بإحدى كليتيه، حيث تكللت عملية نقل الكلى بالنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر جدة: شاب يتبرع بإحدى كليتيه لوالده الستيني وينهي معاناته مع الفشل الكلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.