جدة: شاب يتبرع بإحدى كليتيه لوالده الستيني وينهي معاناته مع الفشل الكلوي

تبرع شاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي صباح أمس (الأحد) بإحدى كليتيه لوالده، البالغ من العمر 65 عاماً، لينهي معاناته مع مرض الفشل الكلوي.

وظل المواطن صالح الزهراني، وفقاً لـ “سبق”، يعاني مدة 3 سنوات من الغسيل الكلوي، فضرب ابنه “كمال” ذو الـ 34 عاماً، أروع الأمثلة في البر والوفاء بتبرعه بإحدى كليتيه، حيث تكللت عملية نقل الكلى بالنجاح.