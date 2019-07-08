أمن الطرق يمنع 76 ألف شخص و29 ألف مركبة من دخول مكة لعدم حملهم تصاريح

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة إحصائية حول عدد الأشخاص المقيمين والمركبات الذين تم منعهم من دخول مكة المكرمة، لعدم حملهم تصاريح، خلال الفترة من 25 شوال حتى يوم أمس السبت الموافق 3 ذي القعدة. وأظهرت الإحصائية أن عدد الأشخاص الذين تمت إعادتهم من خلال مراكز الضبط الأمني بالقوات الخاصة لأمن الطرق المنتشرة على مداخل مكة المكرمة خلال تلك الفترة بلغ 76.5 ألف شخص، فيما بلغ عدد المركبات التي تمت إعادتها 29.4 ألف مركبة.
يُذكر أن نفس الفترة من العام الماضي شهدت إعادة 47.3 ألف شخص، في حين بلغ عدد المركبات التي تمت إعادتها حينها 22.1 ألف مركبة. وتأتي إجراءات المنع هذه إنفاذاً للأوامر والتعليمات المنظمة للحج، والقاضية بمنع دخول المقيمين لمكة المكرمة اعتباراً من 25 شوال من كل عام، ويُستثنى من ذلك المقيمون في مكة المكرمة أو الذين لديهم أعمال بالعاصمة المقدسة خلال موسم الحج شريطة حصولهم على تصاريح.
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