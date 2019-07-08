Gestione Spese: تطبيق جديد لإدارة نفقاتك على أندرويد

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Gestione Spese هو عبارة عن تطبيق جديد موجّه حصرًا لمستخدمي أندرويد، حيث معه يُمكِن للمستخدم إدارة نفقاته الخاصة.

وليس هذا فحسب، بل يدعم أيضًا إدارة ومراقبة مصروفات أو نفقات الأسرة.

كما ويأتي تطبيق Gestione Spese بمجموعة من الأدوات القوية في مجاله، وهي على النحو التالي:

التعامل مع واجهة مستخدم سلسة:

تتيح لك واجهة التطبيق الدخول السريع للإدخالات، مع خيارات تحديد الفئة وتحديد المبلغ والوصف وإمكانية خصم المصاريف، مع إمكانية إرفاق صورة للإيصال.

أداة إنشاء فئات مخصصة:

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يسمح لك التطبيق بإنشاء فئات مخصصة جديدة وتعيين ميزانية لكل منها،ومن الممكن أيضًا تحديد رمز ولون لكل فئة، وذلك من أجل عرضها بواسطة رسوم بيانية.

عرض النفقات:

يعرض التطبيق حالة النفقات في شاشة واحدة مع مخططات متنوعة.

تصدير المُدخلات:

يوفر التطبيق أيضًا إمكانية تصدير البيانات بتنسيق Excel أو CSV.

أخيرًا، تطبيق Gestione Spese متاح للتحميل على متجر قوقل بلاي بشكل مجاني وكامل، ودون أي عمليات شراء داخلية.

لكن هناك الدعم للإعلانات، على أن يدعم أيضًا إصدار أندرويد 4.1 فأحدث.

