تقلبات جوية في الباحة.. أمطار رعدية ورياح نشطة

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والمندق, والمخواة, والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم .

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض , كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة .