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هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان
متابعات الخليج 365 - جازان
نشرت جامعة جازان نتائج القبول للعام المقبل 1441 هجريًا، وذلك عبر موقعها الرسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
ويأتي الإعلان عن نتائج القبول في جامعة جازان بعد أيام قليلة من غلق باب التقدم من قبل إدارة جامعة جازان والتي قامت بعد ذلك بتفعيل عملية الفرز الآلي للطلاب المتقدمين من الثانوية العامة.
إعلان نتائج القبول
وأعلنت جامعة جازان أنه تم اختيار الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في الطلاب المتقدمين لجامعة جازان لعام 1441 هجريًا.
وكانت النتائج قد ظهرت عبر الموقع الإلكتروني لجامعة جازان، وهذا عقب نهاية كافة عمليات الفرز والتصفية التي تمت من قبل عمادة التسجيل والقبول في الجامعة على مدار الأيام الماضية.
خطوات الاستعلام
وعن خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان ، يتم ذلك من خلال الدخول إلى موقع جامعة جازان على شبكة الإنترنت “من هنا“.
بعد ذلك يتم الدخول إلى قسم عمادة التسجيل والقبول في جامعة جازان ، بعد ذلك يتم إدخال الرقم الخاص بالطالب وكذلك الرقم السري واختيار نوع البكالوريوس الذي تقدم للدراسة به.
وعندها سيتمكن الطالب من معرفة النتيجة ومعرفة كافة المقررات الدراسية الخاصة بنوع البكالوريوس الذي اختار دراسته، وكذلك الشروط الخاصة به.
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