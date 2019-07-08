بالصور.. افتتاح المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني بخشم العان

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

افتتح الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيل الحرس الوطني، أمس الأحد، فعاليات المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني بخشم العان والذي تنظمه الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، حيث كان في استقباله المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الميموني.

Advertisements

وقد تجول معاليه والحضور على مرافق المهرجان التي تشتمل ساحة الفعاليات وركن الأسر المنتجة بالإضافة إلى مطاعم الوجبات الخفيفة وعدد من العروض الترفيهية.

وفي ختام الزيارة نوه معالي الدكتور علي العنقري بالدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني لمنسوبي الوزارة وموافقته الكريمة على إقامة هذه الفعاليات دعما لسبل الراحه وجودة الحياة داخل المدن السكنية لمنسوبي الوزارة.