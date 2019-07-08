صور.. أوبريت نور ومنار يشعل صيف أحد رفيدة بحضور شعراء وفنانين

2019-07-08

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

رعى محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، مساء أمس، الأمسية الثقافية الجنوبية التي أقامتها بلدية المحافظة بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ضمن فعاليات صيف أحد رفيدة ١٤٤٠هـ. بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني وعدد من رؤساء البلديات ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورجال الأعمال.

بدأت الأمسية بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم للقارئ حاتم آل رايزة، ثم شاركت أندية الحي بالمحافظة بأوبريت إنشادي بعنوان (تعلمكم ترفيه) شارك فيه أكثر من ٣٥ طالباً، حيث تنوع البرنامج بين الأداء الفني والإلقاء الإبداعي يصاحبه مشاركة الطلاب بعروض فنية فلكلورية حازت على إعجاب الجمهور.

Advertisements

بعد ذلك استمع الحضور إلى قصيدة شعرية نبطية للشاعر فواز بن قشاد ثم قصيدة شعرية نبطية للشاعر إبراهيم المليكي ثم قدمت لوحات فنية وموروث شعبي يمزج بين تراث الماضي.

بعد ذلك تفاعل الحضور مع أوبريت (نور ومنار) من كلمات وألحان شاعر الورد عبدالله الشريف وأداء الفنان محمد فراج والمنشد خالد حامد، حيث تضمن الأوبريت كلمات سامية في حب الوطن ودعم القيادة الرشيدة وتجديد العهد والولاء ودعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي حيث قدمت أربع لوحات شملت (المدقال، القزوعي، الخطوة، العرضة)، ثم اختتمت الأمسية بعرض للألعاب النارية التي ملأت سماء ساحة الاحتفال.