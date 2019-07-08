شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 وظيفة موسمية لحج 1440 بـ «أدلاء المدينة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة)

استقبلت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة أكثر من 5 آلاف متقدم للوظائف المؤقتة لموسم حج هذا العام 1440هـ. وأوضح رئيس المؤسسة حاتم بن جعفر بالي أن المؤسسة تدعم موظفيها الرسميين، من خلال توفير أكثر من 3200 وظيفة لهذا العام في جميع القطاعات المعنية بأعمال الحج، مشيراً إلى أن المؤسسة أكملت جميع الإجراءات النظامية للتوظيف الموسمي، حيث جرى التدقيق للمتقدمين في بهو المؤسسة لعدة أيام، وإرسال رسائل نصية لمن استوفوا شروط التقديم، وتعينهم وكتابة العقد الموسمي لخدمة أكثر من مليون و700 حاج وزائر، يقصدون المدينة المنورة في موسم الحج الأول والثاني.

وأضاف رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء أن خطة موسم حج هذا العام، ستشهد إضافات جديدة, تسهم في نجاح خطة إمارة منطقة المدينة المنورة لموسم الحج، بقيادة الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ورئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، وخطة وزارة الحج والعمرة التي تتماشى مع توجهات قادة البلاد في خدمة ضيوف الرحمن.