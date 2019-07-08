شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على «الجنوبية».. وحرارة شديدة على «الشرقية» و«الوسطى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرغربية الى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.