، الحصيني : ليلة الإثنين "أحر" ليلة على الرياض منذ دخول فصل الصيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: سجّلت ثماني وثلاثين درجة مئوية .. نضج التمر سيكون مبكراً هذا العام

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن ليلة أمس الإثنين كانت "أحر" ليلة في الرياض منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، ليلة الإثنين ٨ يوليو ٢٠١٩م "أحر" ليلة في مدينة الرياض العاصمة منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً، حيث سجلت الساعة الحادية عشرة ليلاً ثماني وثلاثين درجة مئوية، معنى ذلك أن نضج التمر هذا العام سيكون مبكراً ويُتوقع خلال الأسبوع المقبل كثرة الرطب.