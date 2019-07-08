أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن ليلة أمس الإثنين كانت "أحر" ليلة في الرياض منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، ليلة الإثنين ٨ يوليو ٢٠١٩م "أحر" ليلة في مدينة الرياض العاصمة منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً، حيث سجلت الساعة الحادية عشرة ليلاً ثماني وثلاثين درجة مئوية، معنى ذلك أن نضج التمر هذا العام سيكون مبكراً ويُتوقع خلال الأسبوع المقبل كثرة الرطب.
الحصيني : ليلة الإثنين "أحر" ليلة على الرياض منذ دخول فصل الصيفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-08
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن ليلة أمس الإثنين كانت "أحر" ليلة في الرياض منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، ليلة الإثنين ٨ يوليو ٢٠١٩م "أحر" ليلة في مدينة الرياض العاصمة منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً، حيث سجلت الساعة الحادية عشرة ليلاً ثماني وثلاثين درجة مئوية، معنى ذلك أن نضج التمر هذا العام سيكون مبكراً ويُتوقع خلال الأسبوع المقبل كثرة الرطب.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
09:41 AM
قال: سجّلت ثماني وثلاثين درجة مئوية .. نضج التمر سيكون مبكراً هذا العام
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن ليلة أمس الإثنين كانت "أحر" ليلة في الرياض منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، ليلة الإثنين ٨ يوليو ٢٠١٩م "أحر" ليلة في مدينة الرياض العاصمة منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً، حيث سجلت الساعة الحادية عشرة ليلاً ثماني وثلاثين درجة مئوية، معنى ذلك أن نضج التمر هذا العام سيكون مبكراً ويُتوقع خلال الأسبوع المقبل كثرة الرطب.
، الحصيني : ليلة الإثنين "أحر" ليلة على الرياض منذ دخول فصل الصيف ،
المصدر : الخليج 365
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