

الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بزيارة رسمية إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، استجابة لدعوة نائب عمدة موسكو

مكسيم لكسوتوف.

ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي في تصريح لوكالة الأنباء

وبين أن زيارة سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة تأتي استكمالاً للتطلع المثمر وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات المتعددة مع المسؤولين والاطلاع على الجوانب التقنية والتطويرية في المجالات المتعددة، مشيراً إلى أن موسكو عاصمة روسيا الاتحادية أكبر مناطقها سكانا، حيث يقطنها قرابة 13 مليون نسمة.

وأشاد الدكتور قرملي بمستوى التفاهم المؤسسي بين البلدين وفرص الاستثمار الواعدة التي تعززها رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

09:49ت م

0020



الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسيقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بزيارة رسمية إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، استجابة لدعوة نائب عمدة موسكومكسيم لكسوتوف.ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والمكانة الدولية التي تحظى بها المملكة وروسيا.وبين أن زيارة سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة تأتي استكمالاً للتطلع المثمر وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات المتعددة مع المسؤولين والاطلاع على الجوانب التقنية والتطويرية في المجالات المتعددة، مشيراً إلى أن موسكو عاصمة روسيا الاتحادية أكبر مناطقها سكانا، حيث يقطنها قرابة 13 مليون نسمة.وأشاد الدكتور قرملي بمستوى التفاهم المؤسسي بين البلدين وفرص الاستثمار الواعدة التي تعززها رؤية المملكة 2030.// انتهى //09:49ت م0020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور موسكو عاصمة روسيا الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.