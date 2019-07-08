السعودية اليوم / الرئاسة العامة بالمسجد الحرام تعلن عن انطلاق الدورة العلمية الثالثة بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد عن انطلاق الدورة العلمية الثالثة بالمسجد الحرام للعام 1440هـ, التي تأتي ضمن برنامج قيم من الحرمين الشريفين.

وسيلقي الدروس والمحاضرات عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء، منهم إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي, والمدرس بالمسجد الحرام الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري, والمدرس بالمسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن محمد القرني, والمدرس بالمسجد الحرام الشيخ الدكتور طلال بن محمد أبو النور, والمدرس بالمسجد الحرام الشيخ الدكتور وصي الله بن محمد عباس.

يذكر أن الدورة ستقام في كرسي الدورات العلمية بالدور العلوي بتوسعة الملك فهد أمام باب رقم 79, حيث سيتم توزيع كتاب (متون الدورة) للمشاركين، كما سيتم توزيع هدايا يومية وشهادات للحضور, كما سيتم تخصيص أماكن للنساء.

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