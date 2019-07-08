السعودية اليوم / تعليم المهد يستقبل المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية



المدينة المنورة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

بدأت إدارة تعليم المهد اليوم، في استقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية وتسهيل كل ما يلزم لاستكمال مقابلاتهم الشخصية وإجراءات تعيينهم.

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية كامل الصحفي أن إدارة التعليم ممثلة بشؤون المعلمين واللجان الخاصة بالمقابلات تعمل على خدمة المرشحين والمرشحات وتسهيل استكمال إجراءاتهم ومتابعة شؤونهم وتقديم ما يحتاجون إليه من عون ومساندة، إلى جانب التنسيق الذي تم مسبقاً مع مستشفى المهد العام لتسهيل إجراءات الكشف الطبي للمرشحين والمرشحات.

ودعا الصحفي المرشحين والمرشحات بضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية ووثيقة التخرج والسجل الأكاديمي وشهادة قياس وشهادة الدبلوم التربوي لمن حصل عليه بعد البكالوريوس.

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09:29ت م

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