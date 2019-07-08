السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران



نجران 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا وخباش و شرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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08:28ت م

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