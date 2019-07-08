السعودية | شاهد.. صورة نادرة تجمع 4 ملوك سعوديين في إحدى المناسبات بالزلفي قبل 39 عاما!

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة نادرة تجمع 4 ملوك سعوديين في إحدى المناسبات بالزلفي قبل 39 عاما! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة جمعت 4 من ملوك المملكة، في إحدى المناسبات بالزلفي.

وظهر خلال الصورة كل من ” الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله –رحمهم الله-، بالإضافة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

كما أظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1980 (1401 هـ)، الملك خالد يتبادل أطراف الحديث مع أحد المواطنين، وعلي يمينه يجلس الملك فهد والملك عبدالله، فيما يقف الملك سلمان مبتسماً على يساره، والذي كان أميراً للرياض آنذاك.

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