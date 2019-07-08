الان تتابع الجوازات: تمديد التأشيرات ليس من إختصاصنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أكدت المديرية العامة للجوازات بأن تمديد التأشيرات ليس من اختصاصها وإنما من إختصاص وزارة الخارجية باعتبارها الجهة الرسمةي المسؤولة عنها. وقالت في ردها على سؤال أحد المواطنين عبر حسابها في موقع تويتر: :( أهلاً بك، ليس من إختصاص إدارة الجوازات تمديد التأشيرات، يرجى مراجعة وزارة الخارجية للإفادة. نشكر تعاونكم).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات: تمديد التأشيرات ليس من إختصاصنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.