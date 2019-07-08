العقد الموحد يتسبّب في رفع فاتورة استقدام العمالة للمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كشفت مصادر عن أن شركات الاستقدام قامت بتحميل المواطن تكاليف الغرامة المترتبة على العقد الموحد الجديد، البالغة 30% على المكاتب غير الملتزمة بوصول العمالة في غضون 90 يوماً، وكذلك إلزامية توفير دور الإيواء والتسلم من المطار.

وأوضحت المصادر أن مكاتب الاستقدام رفعت فاتورة الاستقدام من مختلف الدول المصدرة للعمالة المنزلية عبر منصة “مساند” الإلكترونية، على خلفية العقد الموحد الذي بدأ تفعيله منذ الأسبوع الماضي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لمرحلة أولى قبل تعميمه على مختلف مطارات المملكة بحسب عكاظ.

وأكدت أن غالبية مكاتب الاستقدام لا تزال ترفض قبول الطلبات الجديدة وفقاً لمتطلبات العقد الموحد، بينما اتجهت لخطوة استباقية لتلافي تداعيات البدء في تفعيل العقد الموحد برفع فاتورة الاستقدام.