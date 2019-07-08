شكرا لقرائتكم "تعليم جدة" تُدشّن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – "الحياة" | منذ 14 ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 20:42

دشّن المدير العام للتعليم في جدة المكلف صدّيق خوجه اليوم (الأحد)، انطلاقة برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، في مركز التدريب التربوي الرئيس بجدة.



ورحّب خوجه خلال التدشين بالمتدربين والمتدربات من مناطق المملكة كافة، مثمناً حرصهم على استثمار الإجازة الصيفية في تطوير قدراتهم وتوسيع معارفهم من خلال الالتحاق بالدورات النوعية التي يقدمها البرنامج، واستمع خلال الجولة التي قام بها على قاعات التدريب إلى ملاحظات وتطلعات المتدربين حول البرنامج.

من جانبه، أكد مدير إدارة التدريب والابتعاث في "تعليم جدة" خالد النفيسة، اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لانطلاق البرنامج، لافتاً إلى أن فعاليات التدريب ستستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري، بمعدل خمسة أيام في الاسبوع.