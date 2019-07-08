الإستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان 1441 هجريًا بعد ظهورها رسميًا منذ قليل

ظهرت نتائج القبول في جامعة جازان لسنة 1441 هجريًا، وذلك عبر الموقع الرسمي لجامعة جازان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأثنين، وهذا بعد أيام قليلة من غلق باب التقدم من قبل إدارة جامعة جازان والتي قامت بعد ذلك بتفعيل عملية الفرز الآلي للطلاب المتقدمين من الثانوية العامة، وتم إختيار الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في الطلاب المتقدمين لجامعة جازان 1441 هجريًا.

وكانت النتائج قد ظهرت عبر الموقع الإلكتروني لجامعة جازان، وهذا عقب نهاية كافة عمليات الفرز والتصفية التي تمت من قبل عمادة التسجيل والقبول في الجامعة على مدار الأيام الماضية.

الإستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان 1441 هجريًا

عقب ظهور نتائج القبول في جامعة جازان لهذا العام، بدأ عدد كبير من الطلاب في الدخول إلى موقع الجامعة عبر الإنترنت، والذي يمكنه زيارته من خلال هذا الرابط “من هنا“، وذلك قبل إعلان الجامعة بإن عمادة القبول والتسجيل قد إنتهت بالفعل من أعمالها وواقفت على طلبات الطلاب الذين يريدون الإلتحاق بالجامعة، وتتوفر لديهم كل الشروط الخاصة بالقبول في جامعة جازان بالعام الدراسي الجديد.

خطوات الإستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان

وعن خطوات الإستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان، ففي البداية يجب على الطالب الراغب في معرفة النتيجة، الدخول إلى موقع الجامعة على شبكة الإنترنت، ومن ثم الدخول إلى قسم عمادة التسجيل والقبول في جامعة جازان، وعندها سيكون عليه إدخال الرقم الخاص به وكذلك الرقم السري وإختيار نوع البكالوريوس الذي تقدم للدراسة به.

وعندها سيتمكن الطالب من معرفة النتيجة ومعرفة كافة المقرارات الدراسية الخاصة بنوع البكالوريوس الذي أختار دراسته، وكذلك الشروط الخاصة به.