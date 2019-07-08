نتائج القبول في جامعة جازان لسنة 1441هـ عبر الموقع الرسمي edugate.jazanu.edu.sa

أعلنت جامعة جازان منذ قليل عن نتائج القبول في الجامعة لسنة 1441 هـ، مشددة على كون الطلاب والطالبات قد أصبح بإمكانهم الحصول على النتائج عبر الدخول إلى موقع وبوابة النظام الإكاديمي في جامعة جازان بدءًا من اليوم الأثنين الموافق 8 يوليو الجاري، وذلك عقب قيام الجامعة بإجراء الفحص والفرز الآلي لكل الطلاب المتقدمين من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية.

ويذكر بأن هذه الفترة تشهد ظهور العديد من نتائج القبول في الجامعات السعودية بشكل عام، وتبقى جامعة جازان واحدة من أهم الجامعات في المملكة خلال الوقت الحالي، لذلك يحاول الكثير من الطلاب الإلتحاق بها، ويمكنهم الآن الإطلاع على نتيجة القبول في جامعة جازان عقب إعلان النتائج بشكل رسمي.

نتائج القبول في جامعة جازان لعام 1441 هـ عبر رابط الجامعة

قالت جامعة جازان في بيان رسمي لها، بأن كافة الطلاب والطالبات الذين تقدموا بطلبات الإلتحاق بالجامعة، قد أصبح بإمكانهم الآن الدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة عبر هذا الرابط “جامعة جازان“، ومن ثم الدخول إلى عمادة القبول والتسجيل، ومعرفة نتائج القبول في جامعة جازان لهذا العام.

خطوات معرفة نتائج القبول في جامعة جازان لعام 1441 هـ لكافة الطلاب