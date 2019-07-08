، "الطيران المدني": 73 % نسبة رضا المسافرين بأربعة مطارات ،

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر يونيو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.
وبحسب إحصائية الهيئة لشهر يونيو وشارك فيها أكثر من 774 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 73 %.
وأوضحت الهيئة أن نسبة رضا المسافرين عن خدمات مطار الملك خالد الدولي بلغت 74 %، وفي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصلت إلى 60 %.
وأضافت بلغت في مطار الملك فهد الدولي بالدمام نحو 73 %، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة 77 %.
"الطيران المدني": 73 % نسبة رضا المسافرين بأربعة مطاراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-08
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر يونيو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.
وبحسب إحصائية الهيئة لشهر يونيو وشارك فيها أكثر من 774 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 73 %.
وأوضحت الهيئة أن نسبة رضا المسافرين عن خدمات مطار الملك خالد الدولي بلغت 74 %، وفي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصلت إلى 60 %.
وأضافت بلغت في مطار الملك فهد الدولي بالدمام نحو 73 %، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة 77 %.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
08:21 AM
في إحصائية "يونيو" وشارك فيها أكثر من 774 ألف مسافر
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر يونيو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.
وبحسب إحصائية الهيئة لشهر يونيو وشارك فيها أكثر من 774 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 73 %.
وأوضحت الهيئة أن نسبة رضا المسافرين عن خدمات مطار الملك خالد الدولي بلغت 74 %، وفي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصلت إلى 60 %.
وأضافت بلغت في مطار الملك فهد الدولي بالدمام نحو 73 %، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة 77 %.
، "الطيران المدني": 73 % نسبة رضا المسافرين بأربعة مطارات ،
المصدر : الخليج 365
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