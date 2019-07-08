، "الأرصاد": يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على "الشرقية" والرياض والقصيم ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، والقصيم.. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة يمتد تأثيرها في الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
"الأرصاد": يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على "الشرقية" والرياض والقصيموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-08
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، والقصيم.. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة يمتد تأثيرها في الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
08:10 AM
رياح مثيرة للأتربة والغبار على المدينة ومكة وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، والقصيم.. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة يمتد تأثيرها في الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على "الشرقية" والرياض والقصيم ،
المصدر : الخليج 365
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