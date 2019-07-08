اقتصادي / الاحتياطي النقدي الصيني يرتفع إلى 3.119 تريليون دولار في يونيو



بكين 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني اليوم الاثنين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 182.3 مليار دولار في يونيو حزيران إلى 3.119 تريليون دولار.

وارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 87.27 مليار دولار من 79.83 مليار دولار في نهاية مايو أيار.

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06:13ت م

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