الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بالهيئة العامة للمنافسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية شاغرة للرجال أو النساء في مقرها بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس والماجستير. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية: سكرتير تنفيذي لمجلس الإدارة (Board of Directors, Executive Secretary) – عدد 1 مصمم جرافيك رئيسي (Senior Graphic Designer) – عدد 2 مطور برامج (Developer) – عدد 1 محلل أعمال (Business Analyst) – عدد 1 Advertisements رئيس المراجعة الداخلية (Internal Audit Head) – عدد 1 أخصائي اقتصادي (Economic Specialist) – عدد 3 رئيس الشؤون المالية (Head Of Finance) – عدد 1 مسؤول إعلام اجتماعي (Social Media Officer) – عدد 1 مؤلف محتوى (Copywriter) – عدد 1 أخصائي قانوني (Legal Specialist) – عدد 2 رئيس وحدة الأمن السيبراني (Cyber Security – Unit Head) – عدد 1 وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://careers.gac.gov.sa/jobs/index

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