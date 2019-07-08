اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وخسر المؤشر الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 02ر198 نقطة أو ما يعادل 91ر0% ليصل إلى 36ر21548 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 37ر11 نقطة، أو71ر0%، ليصل إلى 21ر1581 نقطة.

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06:13ت م

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