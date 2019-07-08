السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين



الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى - يستمر الطقس حار الى شديد الحرارة على مناطق الشرقية ، الرياض والقصيم . كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض , كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرغربية الى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.