الان تتابع شاهد التفاصيل: 950 وظيفة شاغرة للجنسين في حفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حفر الباطن- الخليج 365: أعلنت غرفة حفرالباطن عن الرابط الإلكتروني لملتقى التوظيف الأول لعام 2019 لأكثر من 18 منشأة في القطاع الخاص وبعدد وظائف تتجاوز 950 وظيفة من 2019/7/7 وحتى 2019/7/11. وبحسب التفاصيل فإن الملتقى سيقام تحت رعاية سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد ال سعود. أما الجهات المشاركة في الملتقى فهي: شركة عبدالرزاق منور الحربي للنقليات. شركة درة الهايل. مؤسسة السديس للمقاولات. شركة برايت الطبي. المركز السعودي الفلبيني للعلاج الطبيعي. مؤسسة بروج العرب للاتصالات والصيانة. مجموعة مدارس الأكاديمية العصرية. مدارس منار السبيل بحفر الباطن. الشركة العربية للأنابيب. Advertisements مؤسسة عبر التواصل للإنتاج الفني. مستشفى الدكتور نور محمد خان. مستشفى المعالي الطبي. مجموعة أحمد عبدالله الشريع التجارية. مدارس تربية الأجيال الأهلية. مكتب السهلي للعقارات. المركز الوطني للتدريب الإنشائي. شركة السلمان للتجارة والخدمات الصحية والتعليمية. معهد نسائم المستقبل. مدارس براعم التفوق الأهلية. صيدليات الدواء. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :http://bit.ly/2JkHHng وذلك خلال الفترة من 2019/07/07م وينتهي بتاريخ 2019/07/11.

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