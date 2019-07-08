شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يستعرض مع هاموند الملفات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن ما يربط أكد وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن ما يربط السعودية وبريطانيا من علاقات تاريخية مميزة ينطلق من القيم والمبادئ والمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة في تعزيزها وتطويرها بشكل مستمر بما يحقق أهداف البلدين الصديقين. جاء ذلك، خلال لقاء وزير الثقافة أمس (الأحد) في جدة البلد بالمستشار وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، إذ ناقش معه الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا في المجالات الثقافية، كما تضمن اللقاء الحديث عن خطط المملكة لتطوير القطاع الثقافي السعودي وآفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة يستعرض مع هاموند الملفات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.