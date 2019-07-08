الطائف: تجريف مزارع العرج وإحالة عمالها للتحقيق

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جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) Ab. أقرت لجنة سقيا المزارع ومياه الصرف الصحي بمحافظة الطائف تجريف عدد من المزارع وإحالة عمالها المخالفين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وأعدت خطة متكاملة لوادي العرج مكونة من مرحلتين: مرحلة عاجلة التنفيذ، وأخرى مستقبلية لجعل الموقع أكثر جذبا بيئيا وتنمويا. وذلك إثر جولاتها الميدانية التي نفذتها صباح أمس على المزارع المجاورة لوادي العرج، بإشراف من محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

أقرت لجنة سقيا المزارع ومياه الصرف الصحي بمحافظة الطائف تجريف عدد من المزارع وإحالة عمالها المخالفين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وأعدت خطة متكاملة لوادي العرج مكونة من مرحلتين: مرحلة عاجلة التنفيذ، وأخرى مستقبلية لجعل الموقع أكثر جذبا بيئيا وتنمويا. وذلك إثر جولاتها الميدانية التي نفذتها صباح أمس على المزارع المجاورة لوادي العرج، بإشراف من محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

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