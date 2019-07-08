شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية: 7 مشاريع للصرف الصحي تخدم 271 ألف مستفيد بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) okaz-

أنجزت شركة المياه الوطنية 7 مشاريع للصرف الصحي بجدة دخلت حيز التشغيل بأحياء مختلفة قبل موعدها المحدد تعاقدياً، كما تسعى لإدخال 13 مشروعًا إضافيا للخدمة قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت الشركة أن هذه المشاريع التي تبلغ تكلفتها الإجمالية ملياراً ومائة مليون ريال، تأتي ضمن مبادرات ومشاريع برنامج التحول الوطني 2020 لرفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة عن طريق الشبكة العامة ورفع الضرر البيئي عن أكثر من 271 ألف مستفيد في جدة من خلال ثلاث مراحل، حيث سيبلغ عدد التوصيلات المنزلية لهذه المشاريع بنهاية العام نحو 14200 توصيلة منزلية للصرف الصحي، وما يزيد على 178 كيلو مترا طوليا من الخطوط والشبكات العامة والفرعية لتزيد نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بجدة بقرابة 8%.

وأفاد رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، بأن المشاريع الـ7 المنتهية؛ تمثل المرحلة الأولى من حزمة مشاريع التحول الوطني بالمحافظة لتخدم ما يقارب 71 ألف مستفيد، إضافة إلى تنفيذ 4000 توصيلة صرف صحي منزلية تم ربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي في 9 أحياء بالمحافظة، وبطول ما يقارب 52 كيلو مترا طوليا، وبتكلفة مالية تجاوزت 280 مليون ريال، مبيناً أن هذه المشاريع تخدم سكان أحياء العزيزية والأندلس والروضة ومشرفة والنسيم والورود والفيحاء وأجزاء من السلامة والرحاب.

وبيّن أنه يجري العمل حاليا على إكمال 13 مشروعا إضافيا للصرف الصحي بجدة تمثل المرحلتين الثانية والثالثة من مشاريع التحول الوطني لخدمة سكان أكثر من 14 حيا إضافيا، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 10 آلاف توصيلة صرف صحي منزلية إضافية، بأطوال تجاوزت 70 كيلو مترا طوليا، لخدمة قرابة 200 ألف مستفيد.