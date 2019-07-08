شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: الاهتمام بالزراعة ينوع القاعدة الاقتصادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

ثمن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، دعم القيادة الرشيدة للتنمية الزراعية المستدامة والحرص على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن، مشيدا بجهود العاملين بصندوق التنمية الزراعية في المنطقة وإنجازاتهم.

وتسلم خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع الصندوق بالمنطقة المهندس مسفر بن سلمان الغامدي، التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لعام 1440.

وقدم المهندس الغامدي شرحاً مفصلاً عن محتوى التقرير الذي يبين حجم القروض الزراعية وقروض النحالين وقروض مربي الماشية وعدد المشاريع التي تم تمويلها عبر الصندوق في منطقة الباحة، التي بلغت 17 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 54.715.000 ريال.