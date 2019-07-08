شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يزور «صيف بريدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

يزور أمير منطقة القصيم رئيس لجنة التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مساء اليوم، فعاليات وأنشطة مهرجان «صيف بريدة 40»، الذي يحوي حزمة من البرامج المتنوعة، وذلك في منتزه الملك عبدالله الوطني ببريدة.

وسيطلع على الفعاليات والبرامج التي تقدم لزوار المهرجان، والمواقع التراثية والعالمية والعربية والمحلية من خلال إنشاء سوق خان الخليلي، وقبة رشيد، كما سيزور ساحة البوليفارد والكافيهات والمطاعم والجلسات.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي أن المهرجان يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ويساهم بشكل ملموس بتعزيز مقومات السياحة بالمنطقة، التي باتت مقصداً مهماً للزوار من داخل المنطقة وخارجها.

يشار إلى أن المهرجان يستمر 45 يوماً، بمشاركة 130 منفذ بيع، ومجموعة من الشباب والفتيات والأسر المنتجة.