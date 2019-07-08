شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبد العزيز يستعرض خدمات النقل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع.

واطلع نائب أمير جازان على الخدمات التي تقدمها الوزارة وسبل تطويرها بما يضمن توفيرها في مجال الطرق وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع. وأكد المهندس المطوع حرصه وزملائه من منسوبي النقل بجازان على تقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.