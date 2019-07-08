شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير: إزالة 850 ألف م2 من التعديات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)أزالت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها تعديات ومباني عشوائية غير مرخصة شيدت على أراض تتجاوز مساحتها 850 ألف متر مربع في نحو 15 موقعاً بالمنطقة.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها فورا، وذلك بعدما قامت بإشعار المخالفين بضرورة إخلاء المواقع، وشرعت فور انتهاء المهلة بإزالة التعديات.
وأشار إلى أن التعديات شملت إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية وغيرهما من التجاوزات التي تضر بسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بها، لافتاً إلى أن أعمال إزالة التعديات استغرقت نحو 30 يوما.
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