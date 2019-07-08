شكرا لقرائتكم خبر عن الزلفي: تأهيل 27 مرشداً سياحياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)نظّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، ممثلة في مكتب الآثار في الزلفي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) وإدارة التعليم بالمحافظة، ورشة عمل تدريبية عن الإرشاد السياحي وطرق التعامل مع السائح، بمشاركة (27) متدرباً.
وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض بالنيابة الدكتور عجب العتيبي، أن هذه الورشة تأتي في إطار المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها للمجتمعات المحلية التي تشهد نشاطاً وحراكاً سياحياً، مبيناً أن سياحة الرياض تنتهج هذا العمل بتنفيذ الدورات وورش العمل التعريفية ذات اليوم الواحد قبل التقديم على التراخيص المتعلقة بمزاولة مثل هذه الأنشطة السياحية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزلفي: تأهيل 27 مرشداً سياحياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.