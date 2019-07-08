شكرا لقرائتكم خبر عن الزلفي: تأهيل 27 مرشداً سياحياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، ممثلة في مكتب الآثار في الزلفي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) وإدارة التعليم بالمحافظة، ورشة عمل تدريبية عن الإرشاد السياحي وطرق التعامل مع السائح، بمشاركة (27) متدرباً.

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض بالنيابة الدكتور عجب العتيبي، أن هذه الورشة تأتي في إطار المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها للمجتمعات المحلية التي تشهد نشاطاً وحراكاً سياحياً، مبيناً أن سياحة الرياض تنتهج هذا العمل بتنفيذ الدورات وورش العمل التعريفية ذات اليوم الواحد قبل التقديم على التراخيص المتعلقة بمزاولة مثل هذه الأنشطة السياحية.