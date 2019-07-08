شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان ووزير الخزانة البريطاني يبحثان التعاون الاقتصادي والأمني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس (الأحد)، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030. كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.
حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
كما حضره القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، والمستشار الخاص لوزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان ووزير الخزانة البريطاني يبحثان التعاون الاقتصادي والأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.